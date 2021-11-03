Лазерный проектор Optoma UHZ50 оценен 2800 долларов

Компания Optoma пополнила ассортимент проекторов моделью UHZ50 Smart 4K UHD, которая может похвастаться выводом картинки в разрешении 4K при 60 к/с и 1080p при 240 Гц и временем отклика 4 мс.

Новинка также характеризуется поддержкой HDR10 и HLG, контрастностью 2500000: 1, яркостью 3000 ANSI люмен, временем работы 30 тысяч часов (гарантия производителя), двумя интерфейсами USB, двумя HDMI 2.0 (в том числе версия eARC), поддержкой HDCP 2.2, двумя 10-Вт динамиками, громкостью работы 26 дБ, вертикальным сдвигом объектива, 1,3-кратным зумом и коррекцией по четырем углам, родным соотношением сторон 16:9 и поддержкой 4:3, диагональю изображения от 34,1 до 302,4 дюйма, поддержкой 3D, встроенным медиаплеером и поддержкой различных приложений потоковой передачи и голосового управления. Цена проектора составляет 2800 долларов.