Лазерный проектор Optoma UHZ50 оценен 2800 долларов

Компания Optoma пополнила ассортимент проекторов моделью UHZ50 Smart 4K UHD, которая может похвастаться выводом картинки в разрешении 4K при 60 к/с и 1080p при 240 Гц и временем отклика 4 мс.

Новинка также характеризуется поддержкой HDR10 и HLG, контрастностью 2500000: 1, яркостью 3000 ANSI люмен, временем работы 30 тысяч часов (гарантия производителя), двумя интерфейсами USB, двумя HDMI 2.0 (в том числе версия eARC), поддержкой HDCP 2.2, двумя 10-Вт динамиками, громкостью работы 26 дБ, вертикальным сдвигом объектива, 1,3-кратным зумом и коррекцией по четырем углам, родным соотношением сторон 16:9 и поддержкой 4:3, диагональю изображения от 34,1 до 302,4 дюйма, поддержкой 3D, встроенным медиаплеером и поддержкой различных приложений потоковой передачи и голосового управления. Цена проектора составляет 2800 долларов.
Комментарии и отзывы Optoma UHZ50
Acer представила новый монитор K243Y…
Acer представила новый монитор K243YКомпания Acer представила на российском рынке монитор Acer K243Y. Модель отлично подойдет для домашнего и…
Игровой монитор Acer Nitro KG282K оценен в 30 тысяч рублей…
Игровой монитор Acer Nitro KG282K оценен в 30 тысяч рублейКомпания Acer дала старт российским продажам монитора Nitro KG282K, который получил 28-дюймовую панель с …
Проектор Acer XD1320Wi оценен в 67 тысяч рублей…
Проектор Acer XD1320Wi оценен в 67 тысяч рублейКомпания Acer дала старт российским продажам проектора XD1320Wi, рекомендованная цена которого составляет…
Представлен 144-Гц монитор ViewSonic VX2880-4K-Pro …
Представлен 144-Гц монитор ViewSonic VX2880-4K-Pro Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2880-4K-Pro, которая получила 28-дюймовую IP…
Acer представила игровой монитор Nitro XF273Z…
Acer представила игровой монитор Nitro XF273ZКомпания Acer представила новый монитор из игровой линейки Nitro XF3. 27-дюймовый Acer Nitro XF273Z готов…
Philips анонсировала монитор 279M1RV с подсветкой Ambiglow…
Philips анонсировала монитор 279M1RV с подсветкой AmbiglowКомпания Philips анонсировала монитор 279M1RV с подсветкой Ambiglow и разработанный специально для консол…
Монитор HP Omen 27c оценен в 430 долларов…
Монитор HP Omen 27c оценен в 430 долларовКомпания HP представила игровой монитор Omen 27c, который получил 27-дюймовую изогнутую VA-панель с радиу…
Представлен монитор ASUS VA247HE Eye Care…
Представлен монитор ASUS VA247HE Eye CareКомпания ASUS пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью VA247HE Eye Care, которая получила 23,8-д…
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor