Лазерный телевизор Hisense Discovery X1 оценен в 2910 долларов

Компания Hisense объявила о выходе лазерного телевизора Discovery X1, который основан на лазере MCL39. Новинка также характеризуется максимальной яркостью 600 нит, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, технологией цифровой проекции DLP, поддержкой стандартов IMAX Enhanced и DLP Cinema, акустической системой Harman Kardon формата 7.1.2 суммарной мощностью до 166 Вт, а также поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Телевизор представлен в двух размерах: 92 и 100 дюймов по диагонали. Hisense Discovery X1 уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке в эквивалент 2910 и 4845 долларов соответственно.

LG закрывает NFT-платформу Art Lab…
Компания LG сегодня официально объявила о закрытии Art Lab — своей NFT-платформы для телевизоров. В офици…
Представлена ТВ-приставка Xiaomi TV Box S (3rd Gen) …
Компания Xiaomi представила на международном рынке телевизионную приставку TV Box S (3rd Gen), которая по…
TCL утвердила свое лидерство в поставках телевизоров…
Аналитическая компания Omdia признала TCL лидером сразу в трех ключевых категориях мирового рынка телевиз…
85-дюймовый телевизор Samsung Q7F 4K QLED оценили в $1500…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией Q7F 4K QLED, в которую вошли модели размером 43…
Представлены 144-Гц телевизоры TCL C7K Premium QD-MiniLED TV…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C7K Premium QD-MiniLED TV, в которую вошли модели с…
На телевизорах LG появился стриминг игр с Xbox…
В начале текущего года компания Microsoft объявила, что телевизоры LG получат доступ к облачному геймингу…
98-дюймовый телевизор TCL Q6C оценен в 2200 евро…
Компания TCL дала старт европейским продажам телевизоров серии Q6C QD-Mini LED, которая состоит из моделе…
85-дюймовый телевизор Hisense A6Q оценен в 1200 евро …
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией A6Q, в которую вошли модели с диагональю 43, 50…
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor