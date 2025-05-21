Лазерный телевизор Hisense Discovery X1 оценен в 2910 долларов

Компания Hisense объявила о выходе лазерного телевизора Discovery X1, который основан на лазере MCL39. Новинка также характеризуется максимальной яркостью 600 нит, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, технологией цифровой проекции DLP, поддержкой стандартов IMAX Enhanced и DLP Cinema, акустической системой Harman Kardon формата 7.1.2 суммарной мощностью до 166 Вт, а также поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Телевизор представлен в двух размерах: 92 и 100 дюймов по диагонали. Hisense Discovery X1 уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке в эквивалент 2910 и 4845 долларов соответственно.