LeEco LeTV X526 готов вас удивлять

В последнее время производители стали активно повышать цены на свои смартфоны. Если еще года три назад вы спокойно могли купить флагман за 500-600 долларов, то теперь цена на флагман легко переваливает за 1000 долларов. Со средним и начальным классами ситуация примерно аналогичная. На фоне этих устройств смартфон LeEco LeTV X526 выглядит очень привлекательно, ведь у него и цена низкая, и производительность отличная, и дизайн привлекательный. Для тех пользователей, которые длительное время хотели получить крутой смартфон за адекватные деньги, это лучший выбор на текущий момент. Обязательно посмотрите на данный гаджет, если вы давно хотели что-то крутое и недорогое, плюс вы легко можете найти недорогие аксессуары к устройству.