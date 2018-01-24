Lenovo 100e для школьников

Компания Lenovo решила покорить школьников и студентов своими новыми ноутбуками. В частности, был анонсирован ноутбук Lenovo 100e, который стоит 190 долларов и позволяет за совершенно скромные деньги полноценно работать в образовательной сфере. Здесь установлен простенький процессор, 64 гигабайта встроенной памяти и 8 гигабайт оперативной памяти, работает на одном заряде до 10 часов и позволяет вам работать с документами, к примеру. Это шикарный вариант для школьника - на ноутбуке не получится играть в игры, а вот работать с документами, схемами и прочим образовательным материалом будет комфортно, плюс стоимость устройства достаточно низкая и вы вполне можете не беспокоиться о семейном бюджете, ведь за ту же сумму можно разве что китайский смартфон купить, а здесь вам предлагают полноценный ноутбук.