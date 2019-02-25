Lenovo 14e Chromebook Enterprise на AMD

Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Intel легко завоевала рынок хромбуков, ведь абсолютно все ноутбуки этого типа выходили на «синих» процессорах. Однако, ситуация изменилась — сейчас в свет вышел Lenovo 14e Chromebook Enterprise, который построен на процессоре AMD. В плане производительности или каких-то уникальных фишек это нам ничего не дает, ведь процессоры друг от друга практически не отличаются. Но, это важный момент для рынка, ведь теперь конкуренция идет еще и за этот сегмент ноутбуков, а не только за процессоры для ПК. Будем надеяться, что такими темпами мы получим более широкое распространение AMD, ведь это толко на руку покупателю. Пока что данных о новом ноутбуке практически нет, все под секретом.