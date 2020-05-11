Lenovo Chromebook Duet отправился в релиз

В последнее время многие пользователи стали уделять внимание хромбукам, так как это очень доступные ноутбуки или планшеты, которые за свои деньги дают очень много различных бонусов. Теперь вот в продажу поступил новый ноутбук Lenovo Chromebook Duet, который обладает достаточно высокой производительностью за 280 долларов, при этом есть полноценная клавиатура, классный набор инструментов для работы и сенсорный дисплей. На текущий момент это прямо лучшее решение из всего, что только есть на рынке, правд пока что гаджет не привезли к нам на территорию страны, так что говорить о цене продукта еще рано. Но будем надеяться, что Lenovo Chromebook Duet все же будет доступен и за нормальные деньги. Ждем полноценного релиза у нас.

Комментарии и отзывы Lenovo Chromebook Duet
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