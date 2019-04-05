Lenovo K6 Enjoy стоит 185 евро

Состоялся официальный анонс нового смартфона Lenovo K6 Enjoy, который компания относит к среднему классу. Этот смартфон оборудован вполне неплохим процессором, может похвастаться производительностью в играх и привлекательным дизайном. Кроме того, у Lenovo K6 Enjoy отличный дисплей с небольшим вырезом для камеры, что крайне важно для современного пользователя, который смотрит фильмы или сериалы. На текущий момент известна лишь цена для рынка Европы — это 185 евро. Вероятно, для нашего рынка цена будет переведена в доллары, то есть около 200 долларов за смартфон, плюс будет небольшая накрутка при переводе в рубли. В итоге, можно ожидать новинку примерно за 13-14 тысяч рублей, как минимум. Стоит ли он того? Скоро узнаем.