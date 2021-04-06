Lenovo Legion 2 Pro получит продвинутую систему охлаждения

Некоторое время назад инсайдеры сообщали информацию о том, что компания Lenovo планирует оборудовать свой игровой смартфон производительным железом, а сейчас появились первые фотографии, на которых видно, что смартфон получит еще и новейшую систему охлаждения. Если верить инсайдерам, которые в последнее время предоставляет достаточно много интересной информации, новый геймерский смартфон получит активную систему охлаждения с вентилятором внутри корпуса. Это достаточно интересно, так как ни одного смартфона на рынке с активной системой охлаждения на текущий момент нет. С другой стороны, нужно понимать, что смартфон с вентилятором внутри будет издавать достаточно много шума в процессе нагрева, что может понравится далеко не каждому.