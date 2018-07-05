Lenovo Legion Y530 получит новую видеокарту

Появилась информация о том, что новые игровые ноутбуки Lenovo Legion Y530 получат видеокарты GTX 1160. Да, новое поколение видеокарт, которое пока что никто еще даже не анонсировал. Не стоит удивляться, в последнее время компании стали заранее договариваться с NVIDIA о партнерстве и получать их видеокарты для тестов и оптимизации системы задолго до официальной презентации. Так что вполне вероятно, что на момент релиза новых карт, ноутбук Lenovo Legion Y530 уже выйдет с данным графическим ускорителем. Это довольно важно для конкуренции, ведь пока другие компании будут лишь ждать новинку, этот производитель уже будет продавать своего игрового монстра. С другой стороны, на ноутбуке такого громадного прироста мощности может и не быть, так что остается лишь ждать реальных тестов.