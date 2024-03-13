Lenovo Legion Y700 поступил на глобальный рынок

Планшет Lenovo Legion Y700 (2023 года выпуска) предназначен для игр и был сначала представлен в Китае в прошлом году, а теперь он поступит в продажу на мировых рынках и будет доступен глобально всем желающим. Это отличные новости для тех, кто хотел поиграть на планшете в игры и при этом не платить слишком уж много денег за устройство для развлечений. Стоит сразу отметить, что глобальная версия планшета сохранила те же характеристики, что и модель для Китая. Он оснащён 144-герцовым 8,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600x2560 пикселей. Кроме того, данный экран поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10, хотя стоит сразу сказать, что контент в HDR может выглядеть не так впечатляюще, как на дисплее OLED, так как матрица всё же не настолько яркая.

В данном устройстве используется мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, также пользователь на выбор получает 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти (есть и более дорогая конфигурация на 16 ГБ/512 ГБ памяти). Встроенный накопитель при желании можно расширить с помощью слота для карт microSD. Есть у планшета основная камера на 13 Мп и макро-объектив на 2 Мп, а также фронтальная камера на 8 Мп. Ещё планшет оснащён аккумулятором на 6550 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. И, что самое интересное, Legion Y700 (2023) оснащён пассивной системой охлаждения Legion ColdFront с отдельной паровой камерой, обеспечивающей длительные игровые сессии с высокой производительностью.