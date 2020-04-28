Lenovo Legion с 90-Вт зарядкой показали на рендере

Компания Lenovo поделилась новыми подробностями об игровом смартфоне Lenovo Legion, главной особенностью которого станет быстрая зарядка мощностью 90 Вт. Сообщается, что аппарат получит специальную оболочку с быстрой и плавно оболочкой, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, стандартную комплектацию с адаптером питания мощностью 90 Вт, топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память нового поколения LPDDR5, флэш-память UFS 3.0, поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6 идисплей с частотой обновления как минимум 90 Гц. Самое интересное, что на первом рендере Lenovo Legion отсутствует фронтальная камера. Скорее всего, аппарат получит выдвижную камеру или (что маловероятно) первую подэкранную селфи-камеру.