Lenovo Mirage AR с играми от Marvel

На выставке IFA 2019 есть достаточно много интересной электроники, среди которой ярко выделяется шлем виртуальной реальности Lenovo Mirage AR. Дело в том, что обычно на таких устройствах банально нет контента и пользователь вынужден играть в какие-то простые демки, которые не приносят особого удовольствия. У Lenovo Mirage AR есть некий козырь в рукаве, ведь компания Lenovo заключила партнерское соглашение с компанией Marvel и теперь владельцы данного устройства смогут сразиться с героями киновселенной и получить от этого массу яркий эмоций. Вероятно, это и правда может повлиять на продажи, ведь пользователи хотят получать такой контент и такие игры, даже если за сам шлем придется отдать приличную сумму денег. Хотя, он дешевле конкурентов.