Lenovo S5 Pro смартфон с хорошей оперативной камерой

Lenovo S5 Pro построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 636, работающий в паре с 6 ГБ оперативной памяти. С такой начинкой можно открывать десятки приложений и вкладок браузера в фоне, не беспокоясь, что они закроются, а смартфон начнёт тормозить. Он оснащён вытянутым 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD +, на котором помещается больше информации в браузере или социальных сетях, чем на дисплеях 16:9. Кроме того, благодаря тонким рамкам смартфон остаётся компактным. Основная камера в нём двойная с модулями на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и на 20 Мп с теле объективом для портретных фото. Фронталка также двойная и представлена сенсорами с разрешением 20 и 8 Мп с поддержкой функции распознавания лиц даже при полной темноте.Бюджетные смартфоны зачастую оснащаются небольшим объёмом оперативной памяти, из-за чего они медленно работают, а приложения постоянно перезагружаются. Но есть недорогие модели, в которых производители подумали о комфорте пользователей. Например, Lenovo S5 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и четырьмя камерами и Xiaomi Mi 8 SE с 4 ГБ ОЗУ и мощным процессором.Стоимость смартфона составит 15000 тысяч рублей.