Lenovo S5 Pro смартфон с мощной камерой

Компания Lenovo выпустила очередного бюджетника на рынок. Lenovo S5 Pro построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 636, работающий в паре с 6 ГБ оперативной памяти. С такой начинкой можно открывать десятки приложений и вкладок браузера в фоне, не беспокоясь, что они закроются, а смартфон начнёт тормозить. Он оснащён вытянутым 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, на котором помещается больше информации в браузере или социальных сетях, чем на дисплеях 16:9. Кроме того, благодаря тонким рамкам смартфон остаётся компактным. Основная камера в нём двойная с модулями на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и на 20 Мп с теле объективом для портретных фото. Фронталка также двойная и представлена сенсорами с разрешением 20 и 8 Мп с поддержкой функции распознавания лиц даже при полной темноте.Стоимость смартфона составит 239 долларов.