Lenovo Smart Clock с Google Assistant поступят в продажу 2 июня

Настольные часы анонсировали на выставке CES 2019 и 2 июня компания уже начнёт отправлять их тем, кто сделал предварительный заказ. Smart Clock представляет собой уменьшенную версию Smart Display. Устройство поддерживает Google Assistant, что позволяет использовать одну голосовую команду для выполнения нескольких действий. Например, функция «перед сном» может сразу установить будильник, выключить лампочки и напоминить о первой вещи в календаре на следующий день.

Часы оснащены 4-дюймовым сенсорным дисплеем, на котором можно посмотреть время, погоду или фотографии. Гаджет обтянут серой тканью, сверху и снизу от экрана находятся кнопки регулировки громкости. На задней панели расположено гнездо для питания, стандартный переключатель защиты микрофона и порт USB-A, предназначенный для зарядки телефона.