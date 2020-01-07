Lenovo Smart Frame украсит любую квартиру

В последнее время производители стали достаточно часто использовать умные рамки, которые в некотором смысле заменяют элементы декора. К примеру, в продажу вскоре поступит модель Lenovo Smart Frame, которая выглядит действительно ярко и стильно, плюс стоит адекватных денег. Вы можете повесить устройство на стену, после чего управлять картинками на рамках при помощи движений. Конечно, стоит такая радость довольно долго, но если вы большой фанат современных технологий и при этом вы готовы платить за дизайн деньги, то обязательно стоит подождать, пока гаджет попадет в продажу. Тогда можно будет оценить стоимость новинки и поговорить о том, стоит ли тратить на данную новинку свои деньги или дешевле купить просто картину на стену.