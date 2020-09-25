Lenovo Tab P11 Pro выпустят в Индии

В последнее время очень много информации и новостей о том, что крупные производители электроники стали активно выпускать свои продукты на территории Индии, что это новый тренд и так далее. Оказалось, что новый планшетный компьютер Lenovo Tab P11 Pro тоже предлагают выпустить в продажу в ближайшее время именно в Индии, так как эта страна сейчас обладает наибольшим потенциалом. Раньше аналогично говорили про Китай, но после санкций и запретов со стороны США, ситуация кардинально изменилась. И теперь один из весьма ожидаемых планшетов нового поколения станет доступным в Индии, хотя точных сроков пока что никто не называет и говорить о точной стоимости продукта тоже рано. Вероятно, производитель все же покажет новинку скоро.