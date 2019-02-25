Lenovo Tab V7 поместится в карман

Официально представлен новый планшетный компьютер Lenovo Tab V7, который создавали специально для фанатов небольших компактных устройств. Дело в том, что у этого планшета диагональ всего 7 дюймов. Для нынешнего рынка это действительно мало, ведь у некоторых смартфонов диагональ 6,4 дюйма, а тут планшет. Правда, устройство может похвастаться поддержкой LTE и экраном с разрешением 2160 на 1080 точек. Это идеальное решение для тех, кто хочет много путешествовать и оставаться на волне информации и отличном качестве дисплея. Стоимость планшета пока что не называют, но есть ощущение, что это будет доступное решение, ведь ранее бренд нас ценами радовал. Для фанатов компактных решений это очень хорошая новость, правда ведь?