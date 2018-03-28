Lenovo ThinkPad E480 стоит 35 тысяч рублей

В России официально выпустили ноутбук Lenovo ThinkPad E480, который стоит адекватных денег и вполне подойдет для тех, кто хочет работать на хорошем гаджете с комфортом. В принципе, компания и ранее показывала крутые решения, но новинка за 35 тысяч рублей выглядит очень интересно, приносит массу удовольствия от работы и экономит вам средства. Сами посудите — если покупать дорогущий ноутбук за 90 тысяч рублей, а он будет вам давать точно такой же набор функций, как и эта новинка, то почему бы не прикупить доступный вариант? Тем более, Lenovo ThinkPad E480 выглядит круто, идеально подходит для образовательной сферы, для работы с текстами, для журналистов и писателей. Шикарный вариант на все случаи жизни, который уже можно купить на территории России по довольно привлекательной стоимости. Советую присмотреться.