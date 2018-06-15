Lenovo ThinkPad P52 понравится дизайнерам

В последнее время рынок ноутбуков стал активно развиваться не только в направлении игровых новинок, но и в плане рабочих станций. Например, Lenovo ThinkPad P52 позволит вам спокойно работать с тяжелыми приложениями и запускать контент вроде видео в высоком разрешении для обработки. Не могу сказать, что это самое лучшее устройство на рынке, так как вариантов конкурентов достаточно много, но разработчик явно придумал очень интересное решение для тех, кто хочет именно работать, а не играть в игры. Новинка даже позиционируется как устройство для работы с продуктами виртуальной реальности. Звучит интересно, но пока что детальных тестов в интернете нет, так что будем лишь надеяться, что производитель справится со своей задачей. Да и стоимость указывает на то, что комплектующие поставят самые передовые, без сомнения.