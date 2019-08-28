Lenovo ThinkPad X1 Carbon на десятом поколении Intel Core

Появилась официальная информация о том, что ноутбуки линейки Lenovo ThinkPad X1 Carbon получили процессоры Intel Core десятого поколения. Пока что это лишь данные из сети, которые, однако, весьма вероятны. В последнее время информация о том, что компании, которые производят ноутбуки, переходят на десятое поколение процессоров, появляется крайне часто. Теперь вот в Lenovo решили перейти на новый уровень мощности и показать другим производителям, что можно весьма легко перейти на более свежие процессоры. Будем надеяться, что это как-то положительно повлияет либо на общую производительность устройства, либо на длительность автономной работы ноутбука. Иначе какой толк платить больше за десятое поколение процессоров Intel.