Lenovo ThinkPad X1 Carbon отзывают из-за возгораний

Оказывается, не только смартфоны могут возгораться, но и ноутбуки тоже - официально отозвано 83 тысячи экземпляров Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Данный ноутбук получил бракованное крепление для батареи, из-за чего она может повредиться и при нагревании просто воспламенится. Конечно, это самый худший вариант, но если такое случится, то компания не выдержит судебных исков. Дабы исключить проблему, производитель просто отказался о выпуска новых моделей и срочно отозвал все экземпляры для ремонта. Возможно, данную проблему решат в самое ближайшее время и пользователи получат свой ноутбук обратно. Но, если проблема останется слишком серьезной, то придется ждать новую модификацию ноутбука. Ранее случаев с ноутбуками и их возгоранием не было, во всяком случае за время моей работы такого не происходило.