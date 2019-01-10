Lenovo ThinkPad X1 Yoga получил алюминиевый корпус

Компания Lenovo представила ноутбук-трансформер ThinkPad X1 Yoga, который получил цельнометаллический корпус, в то время как предшественники оснащались корпусом из магниевого сплава. Новинку оборудовали платформой Intel Whiskey Lake, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, SSD объемом до 2 ТБ, полноразмерным портом HDMI, двумя USB 3.1 Type-A, разъемом для фирменной стыковочной станции, двумя широкополосными и двумя низкочастотными громкоговорителями, сенсорным 4К-дисплеем с поддержкой HDR и максимальной яркостью 500 кд/кв.м (есть версии с Full HD и WQHD), а также аккумулятором на 51 Втч. Старт продаж намечен на июнь 2019 года по цене от 1930 долларов.