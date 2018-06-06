Lenovo Watch X стоят 50 баксов

Официально представлены умные часы Lenovo Watch X, который при всех своих преимуществах не тянут на самые крутые часы в мире. Дело в том, что здесь помимо дисплея на OLED технологии и сканера, который считает ваш пульс и сердечный ритм больше ничего и нет — часы довольно простые как в плане дизайна, так и в плане мелких декоративных элементов. Зато у них есть громадное преимущество в плане стоимости — всего за 50 долларов вы получаете довольно хорошее устройство. Не идеальное, но дешевле получить доступ к умным часам у вас никак не получится, только фитнес браслеты можно будет получить за примерно эти деньги. Будем надеяться, что в самое ближайшее время производитель отправит часы в магазины нашей страны, чтобы посмотреть на локальную стоимость. Если отдают за 3-4 тысячи, то отлично.