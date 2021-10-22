Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 поступит в продажу с новой клавиатурой

Выпуск Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 ранее был официально подтвержден — планшет выйдет 2 ноября. Поскольку до официального анонса осталось всего несколько дней, компания тизерит особенности продукта, рассказывая об определённых особенностях своей новинки. Например, в последних тизерах рассказывается о клавиатуре, которая должна упростить работу с текстом. Согласно официальной учетной записи Lenovo Xiaoxin Weibo, грядущий Xiaoxin Pad Pro 12.6 будет поставляться с новой дополнительной аппаратной клавиатурой. Этот аксессуар сможет подключаться как магнитным способом, так и через Bluetooth. Кроме того, клавиатура имеет ход клавиш 1,3 мм и большую сенсорную панель, а ещё она включает 15 полезных сочетаний клавиш. Вдобавок ко всему, клавиатура также будет поддерживать горячие клавиши, похожие на аналоги из Windows.

Согласно предыдущим тизерам, Lenovo также представит новый стилус для этого планшета. Стилус второго поколения будет иметь 4096 уровней чувствительности к давлению, скорость отклика на 44% выше предыдущего поколения, а зарядка будет происходить посредством магнита. Что касается самого планшета, ожидается, что Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 будет иметь металлический корпус, 12,6-дюймовый AMOLED-дисплей 2,5K с частотой обновления 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 870, ZUI 13, продвинутую систему камер, боковой датчик отпечатков пальцев, слот для карты MicroSD, четыре динамика, порт USB 3.1 (Type-C), аккумулятор на 10200 мАч и быструю зарядку 45 Вт.
Комментарии и отзывы Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6
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