Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябре

Lenovo сообщила, что Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет в ноябре. Это означает, что в следующем месяце планшет будет запущен исключительно в Китае. Кроме того, он будет работать на программной оболочке ZUI 13. Под кастомным скином устройство будет работать на Android 11 из коробки. О планшете выяснилось, что он будет оснащен динамиком от JBL с поддержкой Dolby Atmos. Он будет иметь 12,6-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung E4 с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Экран будет иметь частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц. Он также будет поддерживать HDR10 +, DC Dimming и защиту TUV Rheinland EyeSafe.

Он будет использовать систему с двумя камерами как спереди, так и сзади. На передней панели будет основной объектив на 8 МП в сочетании с датчиком ToF, а на задней панели - основной на 13 МП и дополнительный на 5 МП. Предполагается, что он будет иметь тот же набор микросхем, что и предшественник Pad Pro 2021, то есть Qualcomm Snapdragon 870 SoC и массивный аккумулятор на 10 200 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Ожидается, что Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 будет стоить так же, как и более старая модель Xiaoxin Pad Pro, в районе 465 долларов.
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