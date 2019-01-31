Lenovo Yoga Chromebook C630 стоит 900 баксов

Официально представлен новый ноутбук, который одновременно еще и гибрид. Главная особенность новинки в том, что Lenovo Yoga Chromebook C630 обладает 4К дисплеем. Высокое разрешение позволяет наслаждаться картинкой в гораздо большей мере, плюс у вас всегда будет возможность работать с текстом и не переживать из-за того, что ваши глаза слишком быстро устают. Новинку можно использовать в качестве планшета, для этого нужно лишь отогнуть в обратную сторону дисплей. Да и не будем забывать, что за этот ноутбук просят всего 900 долларов — это довольно низкая цена, учитывая такое разрешение дисплея, которая позволит вам наслаждаться работой с устройством и даже не переживать о своем бюджете. Пока что ноутбук в нашу страну не завезли.