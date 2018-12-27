Lenovo Z5 Pro GT его продвинутая версия

Компания выпустила отличный смартфон по своим функциям. Аппарат оснащён аккумулятором на 3350 мАч и будет выпущен в разных конфигурациях с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.Изменения коснулись и конфигурации камер: основной фотомодуль гаджета оснастили двумя сенсорами Sony IMX на 24 и 16 Мп с апертурой f/1.8. Выдвигающийся из-под экрана селфи-модуль получил сенсор на 16 Мп и инфракрасный датчик на 8 Мп с функцией распознавания лица.Ключевым отличием специальной версии смартфона-слайдера Z5 Pro GT от предшественника стала его начинка — аппарат получил флагманский процессор Snapdragon 855. Новинка стала не только первым устройством компании на базе новейшей платформы Qualcomm, но и первым смартфоном, получившим 12 ГБ ОЗУ.О стоимости смартфона пока неизвестно.