Lenovo Z5 Pro удивил конструкцией

Официально представлен смартфон Lenovo Z5 Pro, который компания показала для всех ценителей дизайна без челок. У смартфона действительно нет никаких вырезов на дисплее, что даже удивительно в современных реалиях. Однако, оставить смартфон вовсе без фронтальной камеры производитель тоже не мог, ведь большей части аудитории она все же нужна, пусть и очень редко. Для открытия панели с камерой и набором датчиков вам нужно сдвинуть тыльную панель вверх, то есть это полноценный слайдер в реалиях современного мира. Выглядит довольно странно и необычно, плюс есть вопросы к длительности жизни такого механизма. Ведь любая механика рано или поздно ломается, вопрос лишь в том, насколько долго им можно будет пользоваться. Пока что Lenovo Z5 Pro подержать в руках не удалось, так что говорить об этом не можем.