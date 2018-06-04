Lenovo Z5 засветился на фото...

В сети появились фотографии, на которых, как утверждается, изображен смартфона Lenovo Z5. Несмотря на амбициозные заявления Lenovo выпустить самый безрамочный смартфон, аппарат на снимке имеет вполне себе заметный вырез. Есть вероятность, что перед нами менее продвинутая версия флагмана – Lenovo Z5 Lite. Отметим также наличие оболочки ZUI и не самый производительный для флагмана процессор Snapdragon 636 (еще один аргумент в пользу Lite-версии). Напомним, что официальный анонс Lenovo Z5 состоится 5 июня.