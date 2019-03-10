Lenovo Z5s и его характеристика

2019-03-10, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Lenovo Z5s; [30]
Дактилоскопический сканер помещен на заднюю панель девайса. За энергоснабжение отвечает батарея на 3200 мАч. Новинка имеет вес 162 грамма при габаритах 156 х 74 х 7,9 мм.Экранная панель имеет размер диагонали 6,2 дюйма и обладает отнюдь не флагманским разрешением 1520 х 720 пикселей. Камера для селфи-снимков оборудована сенсором на 8 МП. Что касается главной камеры, то в базе TENAA указано разрешение лишь одного, видимо, основного блока – 8 МП, про другие датчики изображения ничего не говорится.В основе его электронной начинки лежит 8-ядерный мобильный чипсет, способный развивать частоту 2 ГГц, а комплект памяти содержит 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-накопитель на 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ. О стоимости смартфона пока неизвестно.


Комментарии:
Обзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батаре...
Обзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батареГотовь сани летом, а беспроводную колонку зимой. Тестируемая сегодня портативная колонка Digma S-36 помим...
Отличный смартфон от компании Oukitel С...
Отличный смартфон от компании Oukitel СДевайс уже можно приобрести на китайских интернет-площадках в черном и золотом исполнениях.В наличии 2 Гб...
Honor Magic 2 и его функции ...
Honor Magic 2 и его функции Другие параметры были унаследованы от оригинального Honor Magic 2. 3D-версия имеет набор памяти, состоящи...
Мощный флагман OnePlus 7...
Мощный флагман OnePlus 7Дисплей имеет покрытие из стекла Corning Gorilla Glass 6, обеспечивающего защиту от царапин и повреждений...
Новинка Ulefone S11...
Новинка Ulefone S11Электронная схема основана на мобильном чипсете начального уровня MediaTek MT6580 с набором памяти, содер...
Обзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных ...
Обзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных Такие площадки как Aliexpress очень часто рассматриваются для покупки недорогой мелочевки и носимой элект...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Покупка ритуальных товаров на сайте Shop...
Покупка ритуальных товаров на сайте ShopЭта весть – как снег на голову. Умер… Тот, кого мы любили, без которого и минуты не можем провести… Ск...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батарейкойОбзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батарейкой
Обзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных вентиляторов с AliexpressОбзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных вентиляторов с Aliexpress
Обзор Oklick OK-440. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Oklick OK-440. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов смартфона Motorola Moto G7. Самобытный середняк с модулем NFCОбзор плюсов и минусов смартфона Motorola Moto G7. Самобытный середняк с модулем NFC
Обзор HARPER HBT-1703. Беспроводная гарнитура для смартфона Обзор HARPER HBT-1703. Беспроводная гарнитура для смартфона
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. Стил...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. СтилВ последнее время большинство производителей смартфонов поняли, что покупателя банально нечем удивлять. С...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно неста...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно нестаThe Spy Who Shrunk Me понравилась мне своей графикой и сеттингом, а только потом уже я оценил геймплейные...
Предварительный обзор Trust GXT 865 Asta...
Предварительный обзор Trust GXT 865 AstaДля геймеров сейчас выпускают целую россыпь игровой периферии, чтобы можно было не только играть с комфор...
Обзор CCleaner. Чистим телефон...
Обзор CCleaner. Чистим телефонМы постоянно что-то загружаем на свой смартфон, удаляем, переносим файлы и папки, сохраняем кэш из браузе...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 Dyn...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 DynБольшинство современных корпусов выделяются на фоне конкурентов количеством вентиляторов, какими-то неста...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой суп...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой супДовольно редко мобильные игры такого жанра могут приносить удовольствие, ведь зачастую разработчики прост...
Перспективы развития сетей 5G. Смартфоны...
Перспективы развития сетей 5G. СмартфоныРостелеком, Nokia и Фонд «Сколково» открыли первую в стране открытую опытную зону се...
Предварительный обзор Vivo V15. Интересн...
Предварительный обзор Vivo V15. ИнтереснМы уже привыкли к тому, что флагманы некоторых компаний продаются по каким-то немыслимым ценникам. Пришло...
Обзор Sushi Bar. Давайте готовить суши...
Обзор Sushi Bar. Давайте готовить сушиДовольно редко в последнее время встречаются действительно интересные игровые проекты для мобильных телеф...
Предварительный обзор Vivo iQOO. Новый ф...
Предварительный обзор Vivo iQOO. Новый фНа протяжении довольно длительного времени можно наблюдать картину роста цен на смартфоны — производители...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor