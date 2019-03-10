Lenovo Z5s и его характеристика

Дактилоскопический сканер помещен на заднюю панель девайса. За энергоснабжение отвечает батарея на 3200 мАч. Новинка имеет вес 162 грамма при габаритах 156 х 74 х 7,9 мм.Экранная панель имеет размер диагонали 6,2 дюйма и обладает отнюдь не флагманским разрешением 1520 х 720 пикселей. Камера для селфи-снимков оборудована сенсором на 8 МП. Что касается главной камеры, то в базе TENAA указано разрешение лишь одного, видимо, основного блока – 8 МП, про другие датчики изображения ничего не говорится.В основе его электронной начинки лежит 8-ядерный мобильный чипсет, способный развивать частоту 2 ГГц, а комплект памяти содержит 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-накопитель на 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ. О стоимости смартфона пока неизвестно.