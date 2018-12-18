Lenovo Z5s стоит 200 долларов

В последнее время производители смартфонов почему-то решили, что нужно устанавливать как можно больше камер на тыльную панель. Им, видимо, кажется, что больше камер равно лучшая картинка, вот только это не так. Лучше поставить одну дорогую камеру с хорошей оптикой и программными настройками, чем три простеньких, как в Lenovo Z5s. Камеры вроде есть, но они не умеют только взаимодействовать друг с другом и выдавать действительно качественную картинку, которая многим так нужна. Да, данный смартфон стоит всего 200 долларов и это крайне дешево по нынешним меркам, но если вы хотите именно камерофон, то не стоит вестись на наличие трех камер у данного продукта. Лучше посмотреть на смартфоны с тем же ценником, но с одной камерой или хотя бы двумя, но это максимальный предел.