Lenovo Z6 Pro стоит 430 долларов

Смартфоны с каждым годом становятся все мощнее и мощнее, у них больше оперативной памяти и встроенной памяти, чем у некоторых современных ноутбуков. К примеру, у Lenovo Z6 Pro установлено 12 гигабайт ОЗУ и 512 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента. То есть, вы получаете громадную производительность для того, чтобы играть в игры, получать удовольствие от разного рода развлекательного контента, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении. Также смартфон получил четыре камеры на тыльной стороне, чтобы делать действительно качественные снимки и удивлять пользователя разнообразием настроек. И, что самое приятно, стоит флагман в базовой комплектации всего 430 долларов. Это в три раза дешевле iPhone XS Max.