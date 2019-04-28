Lenovo Z6 Pro зарезервировали 200 000 покупателей

Новый флагман Lenovo-Z6 Pro был анонсирован 23 апреля и, похоже он уже завоевывает новых поклонников. Сегодня Lenovo объявила, что 200 000 единиц были зарезервированы через день после ее анонсирования.

Z6 Pro уже доступен на сайте Lenovo, а также в других китайских интернет-магазинах, таких как JD.com и TMall. Базовая модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти поставляется за $430. Есть также есть 8 / 128GB и 8 / 256GB версии, за $445 и $545.

Z6 Pro доступен в красном и зеленом цветах и имеет градиентный дизайн со смешенным оттенком.

Официальные продажи запланированы на 29 апреля.