Lenovo анонсировала Android планшет Tab P11 Pro в красивом дизайне

Производительность в приложениях обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 730G. На борту 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. На задней панели присутствует 13 МП основной и 5 МП сверхширокий датчик. Фронтальная двойная камера имеет разрешение 8 МП, а ToF-сенсор обеспечивает работу Face ID.
Емкость аккумулятора 8600 мАч, который обеспечивает 15 часов пользования. Четкое звучание предлагает встроенная система с 4 динамиками от JBL с поддержкой Dolby Atmos. С коробки установлена ОС Android 10.
Lenovo Tab P11 Pro достойный вариант на рынке планшетов на фоне конкурентов.