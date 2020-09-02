Lenovo анонсировала Android планшет Tab P11 Pro в красивом дизайне

Lenovo анонсировала Android планшет Tab P11 Pro в красивом дизайне. Средне-бюджетный планшет стоит около 499 долларов. За эту цену пользователь получает 11,5 дюймовый OLED-дисплей с поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Разрешение экрана составляет 2560 на 1600 пикселей.

Производительность в приложениях обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 730G. На борту 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. На задней панели присутствует 13 МП основной и 5 МП сверхширокий датчик. Фронтальная двойная камера имеет разрешение 8 МП, а ToF-сенсор обеспечивает работу Face ID.

Емкость аккумулятора 8600 мАч, который обеспечивает 15 часов пользования. Четкое звучание предлагает встроенная система с 4 динамиками от JBL с поддержкой Dolby Atmos. С коробки установлена ОС Android 10.

Lenovo Tab P11 Pro достойный вариант на рынке планшетов на фоне конкурентов.
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