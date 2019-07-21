Lenovo анонсировала новый монитор Legion Y27gq

Lenovo анонсировала новый монитор под своим игровым брендом Legion. Legion Y27gq, 27-дюймовая модель, которая сочетает в себе относительно высокое разрешение с очень высокой частотой обновления: 1440p при 240 Гц. Технология G-Sync от Nvidia также присутствует.

Сама панель: копия TN от AU Optronics, которая, как заявлено, работает с максимальной скоростью 240 Гц. Время отклика составляет 3 мс без перегрузки или 0,5 мс с. Цветовой охват панели TN достаточно высок: Lenovo утверждает, что покрывает 90 процентов цветового пространства dci-p3. Коэффициент контрастности панели составляет 1000: 1, и максимальная яркость составляет 400 нит.

Что касается ввода / вывода, Legion наделен тремя портами USB 3.0, одним разъемом HDMI 2.0, 3,5-миллиметровым аудиопортом и одним портом дисплея 1.4. В основании монитора находится съемный динамик Harman Kardon.