Lenovo готовит к релизу Xiaoxin Pad Pro

В прошлом месяце Lenovo провела мероприятие в Китае, на котором анонсировала новые устройства на базе Windows. Многие ожидали, что китайский технический гигант анонсирует и новые планшеты на Android, но этого не произошло. Теперь же компания выпустила постеры одного из планшетов, который будет выпущен под названием Xiaoxin Pad Pro 2021. Согласно сообщению Weibo, Xiaoxin Pad Pro 2021 построен на базе Snapdragon 870 и будет иметь OLED-дисплей с разрешением 2,5K (2560 x 1600), контрастность 800000:1 и яркостью 600 нит. Постер также подтверждает, что дисплей будет иметь частоту обновления 90 Гц с поддержкой HDR 10. Стоимость нового гаджета, естественно, пока что никто не сообщает, но устройство явно будет флагманским, так что и цена будет соответствующая.