Lenovo готовится к релизу складного Go Fold

Следующим игровым ноутбуком компании Lenovo может стать необычная складная модель под названием Legion Go Fold — устройство способно менять форм-фактор и использоваться как традиционный ноутбук или как портативный игровой ПК с двумя вариантами диагонали экрана. Об этом сообщает информационное издание Windows Latest — судя по слитым изображениям, гаджет можно подключать как к клавиатуре, так и к контроллерам, а шарнир посередине POLED-дисплея позволяет раскладывать экран с 7,7 до 11,6 дюйма. Пользователь сможет присоединять контроллеры как к сложенному, так и к разложенному экрану, использовать дисплей в вертикальном режиме с разделением на две области или подключать его к клавиатуре для работы в формате ноутбука.

В итоге одно устройство объединяет 4 различных варианта использования. Контроллеры тоже получили трансформируемую конструкцию — правый модуль можно применять как вертикальную мышь в режиме FPS Mode, по аналогии с функцией мыши в Legion Go 2 или Nintendo Switch 2. Кроме того, в правый контроллер встроен дополнительный дисплей для отображения показателей производительности и настроек, который также выполняет роль тачпада. По слухам, Legion Go Fold оснастят процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 48 Вт·ч. Но стоимость новинки пока что под большим вопросом, так как складной дисплей и такое железо явно не могут быть доступными широкой аудитории геймеров. Вероятно, цену назовут уже в марте.
Представлены игровые ноутбуки COLORFUL EVOL P15 с графикой G…
Компания Colorful пополнила ассортимент игровых ноутбуков серией EVOL P15, которая состоит из версией Clo…
Ноутбук Mechrevo Unbounded 14X получил APU Ryzen 7 H 255…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Unbounded 14X, которая основана на 8-яд…
Первые тесты показали мощь M5 Pro от Apple…
Новый год уже перевалил за середину первого месяца, а это значит, что стоит готовиться к анонсам M5 Pro, …
Представлены ноутбуки Acer Nitro V 16 AI и Nitro V 16S AI …
Компания Acer объявила о выпуске игровых ноутбуков Nitro V 16 AI и Nitro V 16S AI, которые основаны на но…
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7x на Snapdragon X2 оценили в $950…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 7x, которая основана на новых однокрист…
Lenovo стала лидером по поставкам компьютеров в мире…
Поставки ПК в Китае в 2025 году показали уверенный рост, однако в 2026-м ожидается спад. И среди крупнейш…
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 Ryzen Edition 2026 оценили в $82…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбуков ThinkBook 14 Ryzen Edition 2026 и 16 Ryzen Edition 2026, кот…
Ноутбук Eurocom Raptor X18 оценили от 4400 долларов …
Компания Eurocom пополнила ассортимент ноутбуков моделью Raptor X18, которая позиционируется в том числе …
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor