Lenovo готовится к релизу складного Go Fold

Следующим игровым ноутбуком компании Lenovo может стать необычная складная модель под названием Legion Go Fold — устройство способно менять форм-фактор и использоваться как традиционный ноутбук или как портативный игровой ПК с двумя вариантами диагонали экрана. Об этом сообщает информационное издание Windows Latest — судя по слитым изображениям, гаджет можно подключать как к клавиатуре, так и к контроллерам, а шарнир посередине POLED-дисплея позволяет раскладывать экран с 7,7 до 11,6 дюйма. Пользователь сможет присоединять контроллеры как к сложенному, так и к разложенному экрану, использовать дисплей в вертикальном режиме с разделением на две области или подключать его к клавиатуре для работы в формате ноутбука.

В итоге одно устройство объединяет 4 различных варианта использования. Контроллеры тоже получили трансформируемую конструкцию — правый модуль можно применять как вертикальную мышь в режиме FPS Mode, по аналогии с функцией мыши в Legion Go 2 или Nintendo Switch 2. Кроме того, в правый контроллер встроен дополнительный дисплей для отображения показателей производительности и настроек, который также выполняет роль тачпада. По слухам, Legion Go Fold оснастят процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 48 Вт·ч. Но стоимость новинки пока что под большим вопросом, так как складной дисплей и такое железо явно не могут быть доступными широкой аудитории геймеров. Вероятно, цену назовут уже в марте.