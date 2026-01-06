Представлены ноутбуки Acer Nitro V 16 AI и Nitro V 16S AI

Компания Acer объявила о выпуске игровых ноутбуков Nitro V 16 AI и Nitro V 16S AI, которые основаны на новых чипах Intel Core Ultra Series 3 вплоть до Ultra 7 355. Новинки также характеризуются графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем PCIe M.2 NVMe вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 180 Гц и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, системой охлаждения с двумя вентиляторами, корпусом массой 2,1 кг и 2,3 кг соответственно, интерфейсами Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Type-A и HDMI 2.1, портом RJ-45, адаптерами беспроводной связи Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, веб-камерой Full HD c физической шторкой, акустической системой с поддержкой DTS:X Ultra, тремя микрофонами и клавиатурой с четырёхзонной RGB-подсветкой. Цены на ноутбуки пока не раскрываются.