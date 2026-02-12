Представлены игровые ноутбуки COLORFUL EVOL P15 с графикой GeForce RTX 50

Компания Colorful пополнила ассортимент игровых ноутбуков серией EVOL P15, которая состоит из версией Cloud White и Carbon Grey. Первая получила 16-ядерный чип Intel Core i7-14650HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретный графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти и поддержкой DLSS 4, 15,6-дюймовый экран IPS с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 165 Гц и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5200 МГц, твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen 3 вместимостью 512 ГБ, дополнительный слот M.2, систему охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, клавиатуру с RGB-подсветкой и ОС Windows 11.

Вариант Carbon Grey отличается 8-ядерным процессором Intel Core i5-13420H, графикой NVIDIA GeForce RTX 5050, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, частотой обновления изображения 144 Гц и 100% охватом цветового пространства, а также системой охлаждения Ice Cooling System 3.0 с четырьмя тепловыми трубками. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.
