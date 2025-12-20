Ноутбук Eurocom Raptor X18 оценили от 4400 долларов

Компания Eurocom пополнила ассортимент ноутбуков моделью Raptor X18, которая позиционируется в том числе как мобильная серверная платформа. Новинка характеризуется 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, RTX 5080 Laptop или RTX 5070 Ti Laptop, до 256 ГБ оперативной памяти, слотами для четырех твердотельных накопителей суммарной вместимостью 32 ГБ, поддержкой операционных систем Linux, Windows или Windows Server, двумя интерфейсами Thunderbolt 5, двумя портами RJ45, разъемами USB 3.2 и HDMI, 18-дюймовыми экранами с разрешением 2560:1600 точек и кадровой частотой 240 Гц или 4K UHD и 200 Гц, а также корпусом толщиной 32,8 мм и массой 3,6 кг. Базовая конфигурация оценена в 4400 долларов, а топовая – 15 000 долларов.