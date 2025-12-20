Ноутбук Eurocom Raptor X18 оценили от 4400 долларов

Компания Eurocom пополнила ассортимент ноутбуков моделью Raptor X18, которая позиционируется в том числе как мобильная серверная платформа. Новинка характеризуется 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, RTX 5080 Laptop или RTX 5070 Ti Laptop, до 256 ГБ оперативной памяти, слотами для четырех твердотельных накопителей суммарной вместимостью 32 ГБ, поддержкой операционных систем Linux, Windows или Windows Server, двумя интерфейсами Thunderbolt 5, двумя портами RJ45, разъемами USB 3.2 и HDMI, 18-дюймовыми экранами с разрешением 2560:1600 точек и кадровой частотой 240 Гц или 4K UHD и 200 Гц, а также корпусом толщиной 32,8 мм и массой 3,6 кг. Базовая конфигурация оценена в 4400 долларов, а топовая – 15 000 долларов.

Samsung врывается в гонку умных очков…
По последним сведениям, Samsung собирается последовать примеру Apple и создать конкуренцию гиганту в сегм…
Apple готовит к релизу совершенно новый ноутбук…
Скоро в массовое производство отправится сразу несколько новых устройств Apple, и первыми в списке значат…
Ноутбук GeekBook X14 Pro получил 120-Гц OLED-экран …
Компания Geekom официально представила ноутбук GeekBook X14 Pro, который уже был предварительно показан р…
MacBook Air M4: переосмысление мобильности и мощности…
Apple продолжает двигать границы возможного в мире мобильных технологий, представляя новый MacBook Air…
Framework повышает цены из-за роста стоимости ОЗУ…
Компания Framework сообщила, что собирается поднять цены на оперативную память, однако это подорожание не…
Ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 PRO 2026 готов к выходу…
Компания Red Magic объявила, что 17 октября в Китае будет представлен ноутбук Gaming Laptop 16 PRO 2026. …
Бюджетный MacBook выпустят весной 2026 года…
Сразу несколько независимых источников подтверждают, что запуск нового бюджетного MacBook от Apple уже бл…
HP OmniBook X Flip 16 на Ultra 7 355 засветился на Walmart…
В магазине Walmart обнаружились первые ноутбуке на основе чипов Intel Core Ultra 300 линейки Panther Lake…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor