Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 Ryzen Edition 2026 оценили в $820

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбуков ThinkBook 14 Ryzen Edition 2026 и 16 Ryzen Edition 2026, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 805 и 820 долларов соответственно. Младшая модель оснащается 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 H 260 с максимальной частотой 5,1 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M, 24 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, дополнительным слотом M.2 2280 PCIe 4.0, 14-дюймовым экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 64 Втч, двумя интерфейсами USB4 и двумя USB-A 3.2 Gen 1, гигабитным портом Ethernet, разъемом HDMI 2.1 и ридером карт памяти SD, веб-камерой 1080p и корпусом толщиной 16,9 мм. Старшая модель отличается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и яркостью 400 нит, а также аккумулятором ёмкостью 71 Втч.