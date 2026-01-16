Первые тесты показали мощь M5 Pro от Apple

Новый год уже перевалил за середину первого месяца, а это значит, что стоит готовиться к анонсам M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra, которые ожидаются в первой половине года. Ранее уже появлялись данные о примерной игровой производительности M5 Max, где процессор опередил мобильную видеокарту RTX 5070 Ti и заметно превзошёл своего предшественника M4 Max. Теперь результаты Geekbench 6 Metal показывают, что даже конфигурации M3 Ultra с 80 графическими ядрами недостаточно, чтобы удержать M5 Max, при этом и M5 Pro демонстрирует весьма впечатляющие показатели. Если начать с M5 Pro, то версия с 20 графическими ядрами уверенно опережает M4 Pro, что делает этот процессор отличным компромиссным вариантом для тех, кто не хочет тратить чрезмерные суммы на портативные компьютеры Apple.

В то же время M5 Max с 40 графическими ядрами, как ожидается, покажет наилучшие результаты — этот процессор не только набирает на 34,73% больше баллов, чем M4 Max, но и обходит M3 Ultra с его 80-ядерным графическим блоком. Проще говоря, по результатам тестов M5 Max может оказаться самым быстрым решением Apple в данном сегменте, однако на фоне текущего кризиса с памятью его стоимость может оказаться крайне высокой. Поскольку Apple сохранит архитектуру с унифицированной оперативной памятью, M5 Max, вероятно, будет оснащаться увеличенным объёмом памяти даже в базовой конфигурации, поэтому желающим получить самый свежий и мощный процессор Apple придётся заплатить немалые деньги.