Lenovo готовится к выпуску Z6 Pro

Lenovo готовится к выпуску своего следующего флагмана Z6 Pro 23 апреля. Уже известно что в смартфоне будет установлен Snapdragon 855, а на задней панели - 100-мегапиксельная камера HyperVision. Теперь вице-президент компании Чанг Ченг сообщил, что телефон будет первым устройством Lenovo с 5G.

Изображение, размещенное на Weibo, показывает устройство, поддерживающее одновременную связь 4G и 5G, подтверждая наличие двух слотов для SIM-карт. Несмотря на впечатляющие результаты, новый сетевой стандарт все еще находится на ранних этапах своего развития, и на данный момент он не обеспечивает впечатляюще лучших результатов.

Предполагается, что Lenovo Z6 Pro будет обладать безупречным дисплеем либо в виде слайдера, либо с поднимающейся передней камерой.