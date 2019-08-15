Lenovo говорит о повышении цен

2019-08-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo; [54]
Представители компании Lenovo официально сообщили о том, что в скором времени цены на электронику данной компании могут немного вырасти из-за новых пошлин со стороны США. Вероятно, это касается не только американского рынка, но и в целом ситуации по всему миру, ведь компания не может в США продавать ноутбуки дороже, чем в том же Китае или Европе. Ситуация крайне грустная, так как ранее ноутбуки этой компании можно было смело назвать лучшими на рынке по соотношению цены к качеству, а теперь вот ситуация изменится и гаджеты будут уже не такими доступными, как прежде. Будем следить за ситуацией и расскажем, как же именно изменились цены и как с этим можно жить. Пока что советуем сгонять в магазин электроники и купить то, что очень хочется.


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