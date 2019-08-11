Lenovo и Intel объявляют о многолетнем сотрудничестве

2019-08-11, Автор - Adelia; Продукт - Lenovo и Intel; [55]
Intel и Lenovo объявили о многолетнем сотрудничестве для ускорения слияния высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (AI) для решения самых сложных проблем в мире.

Lenovo , ведущий мировой поставщик систем для суперкомпьютеров "TOP500", оптимизирует весь портфель решений Intel для аппаратных и программных решений HPC и AI, чтобы служить основой для его рыночной стратегии.

Жидкостное охлаждение Lenovo Neptune в сочетании с платформой Intel Xeon Scalable второго поколения уже помогает клиентам раскрыть новые данные.

Почти 173 из самых быстрых суперкомпьютеров мира «TOP500», охватывающих 19 рынков, работают на серверах Lenovo.

Кроме того, 17 из 25 ведущих исследовательских университетов мира используют инфраструктуру Lenovo.

« Intel ориентирована на лазерное обеспечение, чтобы помочь нашим клиентам стимулировать инновации и открытия благодаря конвергенции ИИ с HPC», - сказал Навин Шеной, исполнительный вице-президент Intel и генеральный менеджер группы центров обработки данных.

Сотрудничество планирует сосредоточиться на трех областях: системы и решения, оптимизация программного обеспечения для конвергенции высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта и активизация экосистем.


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