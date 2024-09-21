Lenovo опубликовала пресс-рендеры планшета Legion Y700 (2024)

Компания Lenovo опубликовала официальные изображения игрового планшета Legion Y700, официальный дебют которого ожидается до конца этого месяца. Судя по рендерам, аппарат оснастят сдвоенной основной камерой, тонким корпусом в черной расцветке с логотипом Legion и динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Ранее производитель подтвердил наличие топовой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 8,8-дюймового дисплея.

Напомним, что предыдущее поколения оборудовано однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 144 Гц, яркостью 500 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, а также цельнометаллическим Unibody-корпусом толщиной 7,6 мм и массой 348 граммов.