Lenovo отзывает ноутбук ThinkPad X1 Carbon 5th Gen из-за пожара

Lenovo отзывает ряд ноутбуков Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Ноутбуки могут загореться при работе. Проблема связана с четырьмя моделями пятого поколения ThinkPad X1 Carbon. Кажется, все сводится к охлаждению.Производитель компьютера объявил об этом на своем веб-сайте . Винт в ноутбуках винт неправильно прикреплен, что может привести к пожару в некоторых ситуациях. По словам технической компании, этого еще не произошло. Ноутбуки превентивно возвращаются.В прошлом месяце HP также отозвала ноутбуки, потому что аккумулятор может перегреться и загореться.