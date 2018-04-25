Lenovo показала Ideapad 530s

Компания Lenovo официально выпустила в свет свой новый ноутбук Ideapad 530s. Модель получилась достаточно интересной и стильной — тонкий корпус, небольшой вес, клавиатура выглядит достаточно привлекательно и удобно. Отдельно стоит похвалить сенсорную панель — она большая, поддерживает жесты и работает весьма отзывчиво. Производитель решил показать сразу несколько цветовых вариантов корпуса, чтобы каждый мог выбрать себе подходящую модель. Новинка идеально подойдет для тех, кто хочет получить от устройства максимум возможностей за адекватную стоимость — можно работать, учится, редактировать документы и все в таком духе. Вообщем, неплохое решение для того типа пользователей, которые не планируют на ноутбуке играть, ведь Ideapad 530s для этого вообще не подходит. Во всем остальном — крутой девайс.