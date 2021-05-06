Lenovo показала дизайн Xiaoxin Pad Pro 2021

Вчера Lenovo обнародовала некоторые ключевые характеристики своего будущего планшета Xiaoxin Pad Pro 2021. Вскоре после этого компания опубликовала новые изображения, которые позволили нам частично взглянуть на флагманский планшет. По словам Lenovo, Xiaoxin Pad Plus будет иметь гладкую мягкую поверхность, а на новом изображении планшет показан в белом цвете с двухцветной отделкой, но есть вероятность, что это не единственная доступная цветовая гамма. Также на опубликованных рендерах видно, что у планшета две задние камеры, которые выступают за пределы корпуса, и есть поддержка технологии Dolby Atmos. Стоит напомнить, что Xiaoxin Pad Plus будет планшетом среднего класса с процессором Snapdragon 750G и поддержкой 5G.